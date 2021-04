Lazio-Milan 3-0, Donnarumma: “Non sono giorni facili, ma ne usciremo”

Gigio Donnarumma, al termine di Lazio-Milan 3-0 allo stadio 'Olimpico', ha affidato ai suoi canali social il suo pensiero sulla partita

"Non sono giorni facili ma ne usciremo continuando a lavorare, lottare e dare il massimo. Forza Milan", ha scritto Donnarumma, il quale, in questi ultimi giorni, è al centro dei 'rumors' di calciomercato che lo vorrebbero indirizzato alla Juventus a parametro zero.