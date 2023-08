Lady Tonali: “Mai pensato di rimanere a Milano. Sono stati mesi complicati”

Le parole di Giulia Pastore, ragazza di Sandro Tonali

"Sono stati mesi complicati, questo è poco ma sicuro. Da un momento all'altro ti trovi a stravolgere la tua vita e a trasferirti in un altro paese lontano da tutto. Per non parlare della questione traslochi, questioni burocratiche, ecc... Ci sono state alcune persone che non hanno aiutato e siamo andati avanti. Ora come sto? Sto bene. Ora sto bene. Mi sto ambientando. Se ho mai pensato di rimanere a Milano? No, mai. Stare con un calciatore vuol dire anche essere pronta a stravolgere la propria vita".