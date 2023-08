Milan, l’impatto a bilancio degli affari della sessione estiva di mercato

Secondo i calcoli il Milan, per le operazioni in entrata, pagherebbe 57 milioni di euro, in parte coperti dall'onerosa cessione di Sandro Tonali al Newcastle. Gli addii di Marco Brescianini ed Ante Rebic avrebbero effetto positivo per 4 milioni di euro, mentre l'uscita di Charles De Ketelaere non porterebbe al pagamento del suo stipendio. Il saldo, a conti fatti, reciterebbe in verde per 47,4 milioni di euro. LEGGI ANCHE: Milan fuori dalla corsa per Fresneda >>>