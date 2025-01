Juventus-Milan, topica clamorosa del Roland Garros: la gaffe è già virale

Cosa c'entrano il match Juventus-Milan e il Roland Garros? Apparentemente nulla, anche perché proprio in questi giorni si sta disputando l'Australian Open 2025, primo Slam della stagione, mentre il French Open sarà solamente il secondo ed andrà in scena nel mese di maggio. Se non fosse che sui profili social dello stesso Major transalpino si è consumata una gaffe che per un torneo di quel calibro potrebbe non avere precedenti. Soprattutto per il fatto che arriva davvero a pochi giorni dal big match valevole per la 21^ giornata del campionato di Serie A 2024/2025.