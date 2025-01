Calciomercato Milan, piovono conferme per Walker: accelerata decisa e …

Il Milan starebbe tentando l'accelerata per portare in rossonero Kyle Walker, in uscita dal Manchester City: ecco tutti i dettagli

Nelle ultime ore si sarebbe registrata un'accelerata da parte del Milan per l'arrivo di Kyle Walker dal Manchester City . Come noto, infatti, il terzino inglese ha manifestato la propria volontà di lasciare il club e di avviare una nuova fase della sua carriera. Lo stesso Pep Guardiola ha confermato questo possibile addio e sulle sue tracce si sarebbe fiondato immediatamente il club rossonero, che avrebbe quantomeno sondato il terreno per capire la fattibilità dell'operazione.

L'unico problema per il Diavolo sarebbe l'impossibilità di ingaggiare due inglesi e, dal momento in cui piace anche Marcus Rashford, è necessaria una scelta tra i due. Secondo quanto riferito dal collega Luca Bianchin, giornalista del quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', in un post pubblicato sul proprio profilo 'X', il Milan avrebbe fatto un bel passo in avanti per Kyle Walker. Procede dunque la trattativa per un calciatore che piace per la capacità di giocare in due ruoli.