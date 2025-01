Ravezzani: “Il Milan ha due problemi. Giroud un gigante rispetto a Morata”

Sulla Jventus: "Ma davvero qualcuno pensa che Motta abbia perso perché ha tolto Vlahovic? Non teneva un pallone, sempre fuori dal gioco, in ritardo sui contropiede. Il peggiore con Koopmeiners. L’olandese ha giocato come un anonimo prodotto Next Gen prestato per emergenza alla prima squadra. La Juve ha chiuso la partita col Milan schierando contemporaneamente Nico, Douglas e Koop. Insieme sono costati 130 mln in contanti, più 22 di stipendi lordi l’anno. Giuntoli deve dare spiegazioni importanti ai tifosi e soprattutto a chi gli ha finanziato il mercato. Visto e rivisto: Di Gregorio era piazzato nel modo giusto per chiudere su Abraham lanciato a rete sull’assist di Emerson Royal. La deviazione di Gatti era del tutto imprevedibile e imparabile. Fosse rimasto tra i pali, sarebbe stato un portiere morto sull’assist in area".