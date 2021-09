Juventus-Milan 1-1, Maignan scherza con Rabiot: “Che ca**o vuoi??”

Mike Maignan, al termine di Juventus-Milan 1-1 dell'Allianz Stadium, ha scherzato in una storia 'Instagram' con l'amico Adrien Rabiot

Il portiere rossonero, infatti, ha pubblicato una foto in cui anticipa il centrocampista juventino in presa bassa al limite dell'area di rigore del Diavolo con un'eloquente didascalia in italiano: " Che ca**o vuoi?? "

Ma non è tutto. Perché è stato proprio Rabiot che, una volta saputo del trasferimento di Maignan al Milan la scorsa estate, a prodigarsi per insegnargli qualche parola in italiano per facilitare il suo ambientamento nel nostro Paese. Missione riuscita, Adrien, a quanto pare.