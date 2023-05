Juventus, Bonucci torna a lavorare verso il Milan: “Con la squadra”

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha documentato attraverso i propri social il ritorno in gruppo in vista del Milan

Nella giornata di domenica 28 maggio, alle ore 20:45, la Juventus affronterà il Milan per cercare di dimenticare tanto la penalizzazione di 10 punti comminata dalla Corte Federale d'Appello, quanto la pesante sconfitta rimediata contro l'Empoli. Negli ultimi giorni Leonardo Bonucci era rimasto in dubbio per il big match della 37^ giornata di Serie A, ma l'ex rossonero è rientrato in gruppo.