Milan, la probabile formazione per la Juventus: Giroud guida l’attacco

Ecco la probabile formazione che dovrebbe schierare Stefano Pioli in occasione di Juventus-Milan: Olivier Giroud guiderà l'attacco

Uno degli incontri più interessanti che andranno in scena nel corso della 37^ e penultima giornata del campionato di Serie A è quello tra Juventus e Milan, in programma alle ore 20:45 di domenica 28 maggio all'Allianz Stadium. Secondo quanto riportato da 'gazzetta.it' nell'occasione il tecnico Stefano Pioli dovrebbe optare per Mike Maignan tra i pali e una difesa a quattro formata dal capitano Davide Calabria, Malick Thiaw, Fikayo Tomori e Theo Hernandez. A centrocampo spazio a Rade Krunic e Sandro Tonali, mentre alla spalle dell'unica punta Olivier Giroud agiranno Junior Messias, Brahim Diaz e Rafael Leao.