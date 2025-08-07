Ardon Jashari è diventato ufficialmente un colpo di calciomercato del Milan, un nuovo giocatore a disposizione dell'allenatore Massimiliano Allegri. Sbarcato martedì sera all'aeroporto di Linate, a Milano, ha svolto le visite mediche alla clinica 'La Madonnina' e poi ha firmato il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 30 giugno 2030. Oggi i primi test fisici a Milanello con la maglia del Milan.