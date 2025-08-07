Pianeta Milan
Ardon Jashari, centrocampista rossonero, è entrato nella gloriosa sala trofei del Milan. Ecco il video con la reazione dello svizzero
Ardon Jashari è diventato ufficialmente un colpo di calciomercato del Milan, un nuovo giocatore a disposizione dell'allenatore Massimiliano Allegri. Sbarcato martedì sera all'aeroporto di Linate, a Milano, ha svolto le visite mediche alla clinica 'La Madonnina' e poi ha firmato il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 30 giugno 2030. Oggi i primi test fisici a Milanello con la maglia del Milan.

Ardon Jashari, centrocampista rossonero, è entrato nella gloriosa sala trofei del Milan. Ecco il video con la reazione dello svizzero.

"Raggiungilo. Sogna oltre", con il simbolo del trofeo. Questo il messaggio del Milan.

La reazione di Jashari: il centrocampista si guarda attorno senza parole ed estasiato dai tantissimi trofei della bacheca rossonera. Con la speranza che Ardon aiuti il Milan a riempire ulteriormente una sala già gloriosa.

