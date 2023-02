Jankto fa coming out: “Non mi voglio più nascondere”

Nella giornata di oggi è stata scritta una pagina importante per il calcio. L'ex esterno dell'Udinese e della Sampdoria Jakub Jankto, al momento in forza allo Sparta Praga, ha deciso di fare coming out. Il ceco ha dichiarato di non volersi più nascondere e ha preso la scelta di dire che è omosessuale. Di seguito le sue parole espresse tramite il profilo Instagram.