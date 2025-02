Jacobone attacca Maignan: “Meno pagliacciate social, più lavoro”

Il giornalista Alessandro Jacobone tramite il suo profilo X, ha commentato il momento attuale di Mike Maignan, non dei più felici. Il portiere francese, solitamente uno dei punti di forza del Milan , viene ora visto addirittura come un problema per la squadra rossonera.

“Il Mike Maignan di questo periodo non è un valore aggiunto, bensì un vero e proprio problema per il Milan. Il rinvio, così come i goal presi recentemente, danno l’idea di superficialità e smisurato ego. Meno pagliacciate social, più lavoro, grazie” — queste le parole dure di Jacobone, che non lasciano spazio a interpretazioni.