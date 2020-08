Il Milan su Instagram: foto di Shevchenko e “Rilassati, è domenica”

MILAN NEWS – Tempo di vacanze. È stata una lunga stagione, complicata e pesante. Finita molto tardi, ma con in mezzo una lunga pausa. Non può essere considerata una stagione complessivamente positiva, visto il sesto posto e la partenza dai preliminari di Europa League il prossimo anno, ma di certo si è conclusa nel migliore dei modi, con un Milan padrone del gioco e in grado di sconfiggere qualsiasi avversario. Ora però, nonostante qualcuno sia già impaziente, è tempo di rilassarsi, di ricaricare le pile, per poi ricominciare al meglio. Lo ricorda anche il Milan su Instagram, pubblicando una foto del grandissimo Andriy Shevchenko steso sul prato in relax e l’invito: “Rilassati, è domenica”.