Bennacer su Instagram: “Mi manca giocare a calcio!”

MILAN NEWS – Tanti mesi chiusi in casa come tutti, poi settimane a ritmi altissimi senza un giorno di sosta. Ora le meritate vacanze. Eppure in casa Milan i giocatori sembrano davvero divertirsi quando stanno insieme e si allenano. Un ambiente positivo, carico di energia positiva. C’è grande voglia, il Milan sta bene. Lo si capisce anche e soprattutto dai dettagli, come quelli rilasciati da Ismael Bennacer, centrocampista algerino del club rossonero, che nel bel mezzo delle vacanze sul proprio profilo Instagram ha pubblicato nelle Storie una sua foto sul prato di San Siro con il pallone tra i piedi e la scritta: “Mi manca”. Ancora otto giorni e poi ci sarà il raduno, ma a quanto pare Bennacer ha fretta di ricominciare. Ecco lo spirito giusto.

