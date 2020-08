Calciomercato Milan – Rodriguez al Torino, martedì i test medici: i dettagli

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il Milan saluta Ricardo Rodriguez. Dopo tre stagioni da tesserato rossonero, il terzino svizzero cambia aria: il prossimo anno giocherà nel Torino di Marco Giampaolo, che lo ha richiesto dopo averlo allenato nei pochi mesi dell’esperienza rossonera, in cui effettivamente l’ha spesso preferito (sorprendentemente) a Theo Hernandez. Il Maestro l’ha richiesto ed è stato accontentato dal club granata.

Il Milan non lo considerava, ovviamente, più un titolare e lo svizzero ha richiesto di andare a giocare, come era avvenuto a gennaio quando era andato in prestito al PSV Eindhoven, senza che venisse riscattato. Anche lui è stato accontentato. Il Diavolo avrebbe voluto almeno 5,5 milioni, ma pur di liberarsi dello stipendio molto alto alla fine ha deciso di lasciarlo partire per 3 milioni più bonus abbastanza cospicui. Rodriguez sarebbe infatti stato iscritto a bilancio per poco meno di 3 milioni e dunque questa somma ha consentito di non fare minusvalenza. Inoltre, lo stipendio lordo di Rodriguez restante era da 2.625.000 €, per un totale risparmio di 5.581.195 €, ai quali bisogna appunto aggiungere i 3mln di cessione.

Una cessione abbastanza complicata: ci sono voluti moltissimi incontri per limare tutti i dettagli, ma alla fine l’accordo è stato raggiunto e martedì Rodriguez effettuerà le visite mediche con il club granata. Il nuovo contratto lo legherà al Torino fino al 2024. Nella giornata di mercoledì dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale.

