Il Chelsea condanna gli abusi razziali online, arriva la solidarietà del Milan

Il Chelsea ha espresso il proprio sdegno in seguito agli attacchi razziali subiti dal difensore Wes Fofana: la risposta solidale del Milan

Il Chelsea Football Club ha espresso il proprio sdegno e disgusto in seguito agli attacchi razziali subiti dal difensore Wes Fofana, vittima di insulti online dopo la partita di ieri. Il club londinese, attraverso un comunicato ufficiale, ha dichiarato: "Siamo sconvolti e disgustati dal recente aumento degli abusi razziali online nei confronti dei nostri giocatori. L'abuso subito da Fofana è ripugnante e non sarà tollerato. Wes e tutti i nostri giocatori hanno il nostro pieno sostegno". Il Chelsea ha anche annunciato che collaborerà con le autorità competenti per identificare i responsabili e adotterà le misure più severe.