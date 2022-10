Ibrahimovic sempre più social: ora è anche su TikTok. L’annuncio (Video)

Che Zlatan Ibrahimovic sia molto social non è di certo una novità. Lo svedese, a modo suo, aggiorna di volta in volta i suoi follower delle più disparate novità che riguardano la sua persona. Negli ultimi mesi, ad esempio, sono costanti le novità che riguardano i suoi allenamenti in piscina o in palestra per recuperare al meglio dall'infortunio al ginocchio. Ma non solo calcio: Ibra, infatti, ha condiviso il trailer del film 'Asterix e Obelix' in cui reciterà la parte di 'Antivirus'.