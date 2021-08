Ibrahimovic, slitta la prima del film ‘I am Zlatan’: l’annuncio social

Zlatan Ibrahimovic ha annunciato che la prima assoluta del film tratto dalla sua autobiografia slitterà al 14 gennaio 2022 causa CoVid

'I am Zlatan', film tratto dalla autobiografia di Zlatan Ibrahimovic , fuoriclasse svedese del Milan , sarebbe dovuto uscire il prossimo 10 settembre . Questo, perlomeno, era il piano previsto dai produttori della pellicola alla quale ha partecipato lo stesso Ibra in fase di stesura della sceneggiatura.

Ibrahimovic, però, ha annunciato che la prima assoluta di 'I am Zlatan', purtroppo, non potrà avvenire nella data prefissata. Per assistere alla storia della vita del centravanti scandinavo, classe 1981, vero e proprio giramondo del calcio che ha trovato, però, nel Diavolo il suo club del cuore, bisognerà aspettare ancora qualche mese.