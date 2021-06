Milan, Ibrahimovic al cinema: a settembre esce il film sulla sua vita

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, finisce al cinema. 'I am Zlatan', il film sulla vita dello svedese, sarà nelle sale dopo l'estate

La vita di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, sbarcherà al cinema dal prossimo 10 settembre. Lo ha annunciato, come ricordato dai quotidiani sportivi oggi in edicola, lo stesso numero 11 del Diavolo attraverso i propri canali social. Lì, infatti, Ibrahimovic ha pubblicato il video promozionale di 'I am Zlatan'. Si tratta del film tratto dall'autobiografia del campione del Milan, 'Io Ibra'.

Il film parlerà, nella maniera più realistica possibile, della vita di Ibrahimovic. La sua storia, a conti fatti, la conoscono tutti. È quella di un ragazzino, figlio di immigrati slavi in Svezia. Il quale, partendo dalla strada, si è fatto largo a suon di gol fino a diventare una stella planetaria. Ibrahimovic ha vinto ovunque, dall'Ajax al Milan. E la sua, a ben vedere, è oggettivamente una storia da grande schermo.

'I am Zlatan' sarà distribuito, in Italia, da 'Lucky Red'. Diretto da Jens Sjögren, è stato girato tra Malmö ed Amsterdam, i luoghi degli inizi calcistici di Ibrahimovic. Ad interpretare il centravanti del Milan, due attori: Dominic Bajraktari Andersson, per l'Ibra dagli 11 ai 13 anni, e Granit Rushiti, per il periodo che va dai 17 ai 23 anni di età. Curiosità: Ibrahimovic e Rushiti hanno anche in comune un passato calcistico nel Malmö FF.

Rushiti, infatti, ha giocato nelle giovanili del club che ha lanciato Ibrahimovic nel grande calcio, prima di essere costretto al ritiro per un brutto infortunio. La sceneggiatura del film 'I am Zlatan' è a cura di Jakob Beckman e David Lagercrantz, lo scrittore che ha pubblicato il libro best seller da cui è tratta la pellicola. Lo stesso Ibrahimovic, si apprende, è stato coinvolto nella sceneggiatura, fornendo la sua consulenza in fase di scrittura.

Nel film sull'attaccante del Milan c'è proprio tutto. Il ghetto di Malmö, l'infanzia difficile di Ibrahimovic, le prime risse ed i primi gol. C'è anche la figura di Mino Raiola, il suo storico procuratore, interpretato da Emanuele Aita. Ibra, poi, sarà chiamato nei prossimi mesi lui stesso a prendere parte ad un film: sarà un legionario romano nel nuovo capitolo della saga di 'Asterix'. In attesa di nuovi gol in Serie A ed in Champions League con il Diavolo.