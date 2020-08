Ibrahimovic, la sua pre-season in spiaggia: partitella con dei ragazzini (FOTO)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nel momento in cui sembra ci sia una frenata per il rinnovo, con Mino Raiola che apre abbia chiesto per lo svedese 7,5 milioni annali, Zlatan Ibrahimovic posta una foto mentre gioca in spiaggia in Sardegna in compagnia di alcuni ragazzini. Un momento di svago in vacanza, mentre tutti i tifosi rossoneri continuano a rimanere col fiato sospeso in attesa del rinnovo di contratto che tarda ad arrivare.

