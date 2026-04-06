Continuano le tantissime voci di calciomercato intorno al Milan. I rossoneri dovranno chiudere al meglio la stagione per garantirsi un posto nella prossima edizione della Champions League. Con i soldi della UEFA il Diavolo potrà pensare a chiudere colpi importanti anche a livello di costi. Tra questi resta Leon Goretzka centrocampista tedesco che lascerà il Bayern Monaco a fine stagione. I costi dell'operazione per il Milan potrebbero essere alti (i dettagli), ma sarebbe un colpo importante per tanti motivi (la nostra analisi).
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Milan, guarda Goretzka: i compagni lo omaggiano così. Il curioso gesto di Gnabry | Video
Tra gli obiettivi estivi del Milan resta sempre Leon Goretzka, un giocatore importante del Bayern Monaco. Ecco l'omaggio dei compagni dopo la partita contro il Friburgo
Goretzka è un giocatore importante per il Bayern Monaco con il quale ha totalizzato 302 presenze con 48 gol e 50 assist. Un calciatore che ha lasciato il segno nel club bavarese e anche nei suoi compagni. Non è un caso infatti che dopo la vittoria contro il Friburgo nell'ultimo turno di Bundesliga i giocatori del Bayern hanno omaggiato Goretzka prima con un poster con una versione da modello del centrocampista tedesco. Dopo Gnabry ha indossato dei pantaloncini davvero curiosi. Ecco il video.
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