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Milan, guarda Goretzka: i compagni lo omaggiano così. Il curioso gesto di Gnabry | Video

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Tra gli obiettivi estivi del Milan resta sempre Leon Goretzka, un giocatore importante del Bayern Monaco. Ecco l'omaggio dei compagni dopo la partita contro il Friburgo
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Continuano le tantissime voci di calciomercato intorno al Milan. I rossoneri dovranno chiudere al meglio la stagione per garantirsi un posto nella prossima edizione della Champions League. Con i soldi della UEFA il Diavolo potrà pensare a chiudere colpi importanti anche a livello di costi. Tra questi resta Leon Goretzka centrocampista tedesco che lascerà il Bayern Monaco a fine stagione. I costi dell'operazione per il Milan potrebbero essere alti (i dettagli), ma sarebbe un colpo importante per tanti motivi (la nostra analisi).

Goretzka è un giocatore importante per il Bayern Monaco con il quale ha totalizzato 302 presenze con 48 gol e 50 assist. Un calciatore che ha lasciato il segno nel club bavarese e anche nei suoi compagni. Non è un caso infatti che dopo la vittoria contro il Friburgo nell'ultimo turno di Bundesliga i giocatori del Bayern hanno omaggiato Goretzka prima con un poster con una versione da modello del centrocampista tedesco. Dopo Gnabry ha indossato dei pantaloncini davvero curiosi. Ecco il video.

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