Goretzka è un giocatore importante per il Bayern Monaco con il quale ha totalizzato 302 presenze con 48 gol e 50 assist. Un calciatore che ha lasciato il segno nel club bavarese e anche nei suoi compagni. Non è un caso infatti che dopo la vittoria contro il Friburgo nell'ultimo turno di Bundesliga i giocatori del Bayern hanno omaggiato Goretzka prima con un poster con una versione da modello del centrocampista tedesco. Dopo Gnabry ha indossato dei pantaloncini davvero curiosi. Ecco il video.