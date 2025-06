Gli auguri di compleanno del Milan a Leao: che settimana per il portoghese

Parlando di calciomercato, è evidente in queste ore il corteggiamento da parte del Bayern Monaco. Nicolò Schira, tra gli altri, ha parlato di un'offerta che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni con una possibile contropartita da parte del club tedesco. E Leao in tutto questo? Vuole restare al Milan? Per quel che sappiamo, il portoghese non ha mai espresso un desiderio diverso dalla permanenza in rossonero: a volte non dimostra un forte senso di appartenenza ma si è ormai capito che il suo modo è questo.