Giroud festeggia la qualificazione: “Lavoro fatto” | FOTO

Siamo in un momento di pausa per i campionati. La Francia, nella giornata di ieri, ha battuto per 2-1 l'Olanda, in cui ha giocato da titolare il rossonero Reijnders. I transalpini sono stati trascinati da una splendida doppietta di Mbappé. Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha festeggiato la qualificazione della sua Francia ad Euro 2024. Ecco tutta la sua gioia sui social.