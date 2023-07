Giroud, il saluto social al ritiro di Fabregas: “Grazie per gli assist”

Il campione spagnolo, ex Arsenal e Barcellona tra le altre, Cesc Fabregas, ha detto addio al calcio giocato. L'ex centrocampista è stato celebrato anche da Olivier Giroud, suo compagno di squadra ai tempi del Chelsea. L'attaccante francese, infatti, ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram con tre foto insieme allo spagnolo, aggiungendo in didascalia: "Che giocatore, che carriera. Grazie per gli assist e tutto. Sei una grande persona. Ti auguro il meglio per il futuro". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, previsto un incontro per Morata >>>