Giménez carica i tifosi: “Abbiamo appena iniziato! Ora prendiamoci tutto!”

Santiago Giménez , il giovane attaccante messicano, è stato l'uomo chiave della vittoria del Milan contro il Verona ieri sera. Con un gol segnato nella ripresa, il "Bebote" ha non solo assicurato il successo alla squadra di Sergio Conceição , ma è anche entrato nella storia del club. La sua rete lo ha reso il terzo giocatore del Milan a segnare nelle prime due presenze in Serie A con la maglia rossonera, nell'era dei tre punti a vittoria, tra quelli alla loro stagione di debutto assoluto nel massimo campionato italiano. Prima di lui, solo Andriy Shevchenko (settembre 1999) e Christian Pulisic (agosto 2023) erano riusciti nell'impresa.

Il post social di Giménez ha celebrato questo traguardo, sottolineando la sua soddisfazione per l'inizio di questa nuova avventura a Milano: "questo è solo l'inizio, oa prendiamoci tutto! Forza Milan!". Con il gol di ieri, Santiago ha dimostrato di essere già pronto a prendersi la scena e di poter essere un'arma letale per il Milan in questa stagione. I tifosi rossoneri non vedono l'ora di vederlo ancora protagonista.