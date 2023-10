Genoa-Milan, Pistocchi: “Pulisic? La tesi di Rocchi è poco credibile”

"Infatti poco dopo sono passate altre immagini che danno certezza: il controllo di Pulisic è stato fatto con l’aiuto del braccio destro, la palla cambia rotazione, quasi si ferma e cade in perpendicolare. Come hanno fatto notare sia Behrami che Parolo (ottimi), che Cesari a 'Pressing' se avesse colpito il petto, sarebbe schizzata via. Ma per leggere questa situazione è necessario conoscere il calcio e le sue dinamiche, cosa che non tutti gli arbitri sono in grado di fare: non è il caso di mettere al Var qualche ex calciatore?". Gol di Pulisic, Cassano accusa tutti: le sue parole >>>