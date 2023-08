Fortuna Sittard, Lazetic: “Felice di essere qui. Mettiamoci al lavoro”

Marko Lazetic, attaccante passato dal Milan al Fortuna Sittard, ha mostrato sui social la propria gioia per la nuova esperienza

Nella giornata odierna il Milan, attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha annunciato di aver ceduto in prestito Marko Lazetic. Il giovane attaccante serbo giocherà la prossima stagione al Fortuna Sittard, in Olanda, e ritornerà in rossonero a giugno con un bagaglio di esperienze certamente importante.