Ex Milan, Zaccheroni compie 72 anni: l'exploit Scudetto e poi ...

Uno degli Scudetti più sorprendenti conquistati dal Milan negli ultimi 30 anni è senza ombra di dubbio quello del 1998/1999 sotto la guida tecnica di Alberto Zaccheroni . 'Zac', come era conosciuto, aveva già diverse panchine prima di giungere in rossonero. Aveva impressionato soprattutto all' Udinese , dove riuscì a conquistare l'accesso alla Coppa UEFA . Un traguardo che spinse l'allora presidente Silvio Berlusconi a puntare su di lui dopo la fine del rapporto con Fabio Capello . E pronti via per il romagnolo arriva subito un tricolore conquistato al primo tentativo, in rimonta sulla Lazio , con un finale di campionato composto da sette vittorie nelle ultime sette uscite.

Dopo quell'exploit il suo Milan non riuscì più a vincere. L'anno successivo terminò il campionato in terza posizione e quello dopo ancora fu esonerato da Silvio Berlusconi dopo l'eliminazione in Champions League contro il Deportivo La Coruna. Lo stesso presidente che lo aveva chiamato lo mandò via e non si risparmiò mai nel criticarlo anche apertamente, definendolo come un tessitore che ha una buona tela, ma non la sa tessere. A quel punto arrivarono altre esperienze importanti tra Lazio, Inter, Torino e Juventus, per poi passare alle Nazionali, Giappone ed Emirati Arabi Uniti.