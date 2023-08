Ex Milan, tanti auguri a Tomasson: il messaggio del club

Jon Dahl Tomasson compie 47 anni: l'ex attaccante ha disputato 3 stagioni in rossonero. Ecco il messaggio di auguri del Milan su Twitter.

"Ha vinto tutto! Unisciti a noi nell'augurare il meglio a Jon!". Dal 2002 al 2005 al Milan, ha totalizzato 114 presenze e 35 gol. Con i rossoneri ha vinto tantissimo: 1 Champions League (2003), 1 Coppa Italia (2003), 1 Scudetto (2004), 1 Supercoppa Italiana (2004). Il giocatore è stato spesso fondamentale per il Milan, in vittorie che si sono rivelate molti importanti per il club. Tanti auguri Tomasson! LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, l’impatto a bilancio della cessione di Saelemaekers