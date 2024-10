Ex Milan, Shevchenko incontra Kakà: “Quanti bei ricordi insieme” | FOTO

In campo Andriy Shevchenko e Ricardo Kakà hanno vissuto mille emozioni con la maglia del Milan addosso. L'ucraino e il brasiliano sono stati una delle coppie più belle da vedere su un terreno di gioco, tanto per i tifosi rossoneri, quanto per gli appassionati di calcio in generale. Assistere alle loro prodezze, soprattutto in quel periodo, è stato un toccasana per i sostenitori del Diavolo che ogni tanto rimpiangono ancora quel periodo con un pizzico di nostalgia.