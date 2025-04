Ex Milan, Seedorf compie 49 anni: il record di Champions e l’erede in casa

Clarence Seedorf, ex centrocampista ed ex allenatore del Milan, compie oggi 49 anni: ripercorriamo, dunque, tutta la sua carriera in rossonero

Uno dei centrocampisti più forti passati dal Milan, ma forse più in generale, negli ultimi 30 anni, è senza ombra di dubbio Clarence Seedorf. Il mediano olandese, nato in Suriname, arriva in rossonero nel 2002, dopo quattro importanti parentesi all'Ajax, alla Sampdoria, al Real Madrid e all'Inter. Al Diavolo, nelle 10 stagioni da calciatore, ha collezionato la bellezza di 432 presenze e 62 gol in tutte le competizioni. Divenuto un punto fermo dello scacchiere tattico dell'allora allenatore Carlo Ancelotti, vanta una serie lunghissima di trofei, che per altro gli hanno fatto superare un importante primato.