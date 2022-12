Ex Milan – Kessié, una sorpresa tra i regali. Ecco di cosa si tratta

La situazione di Franck Kessié al Barcellona è nota da tempo. Il centrocampista, accasatosi in Spagna dopo l'esperienza al Milan con la speranza di essere il titolare nell'undici di Xavi ha trovato poco spazio rispetto a quanto si potesse aspettare. E questo si è tramutato inevitabilmente in una situazione di scontentezza.

Si era vociferato anche di un suo possibile ritorno al Milan , immediatamente smentito da fonti vicine all'ambiente rossonero. Così come si era anche parlato di un possibile trasferimento all' Inter , non del tutto negato, ma che ad oggi appare complicato.

Milan, il regalo speciale ricevuto da Kessié

Nel frattempo Franck Kessié ha passato il Natale con la propria famiglia e ha ricevuto un regalo molto particolare. In una storia pubblicata da un suo congiunto su Instagram, l'ivoriano mostra come gli sia stata donata una cornice che lo rappresenta in tutte le squadre in cui ha militato.