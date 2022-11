Calciomercato – Kessie, il Barcellona ha deciso cosa fare

I campionati di calcio nel Mondo sono al momento in pausa. Per questo si penserà sempre di più al calciomercato . Non sono in Italia, ma anche nei club più importanti d'Europa.

Non parliamo solo di Milan , almeno non strettamente. Un ex calciatore rossonero, che ha lasciato ad oggi un vuoto abbastanza importante a centrocampo, sta faticando a Barcellona . Stiamo parlando di Franck Kessié .

Secondo quanto riportato da Sport, Franck Kessié dovrebbe restare al Barcellona nella prossima sessione di calciomercato. I blaugrana non avrebbero nessuna intenzione di cedere il centrocampista arrivato a parametro zero. L'ex Milan non si sarebbe inserito benissimo e non sta avendo a disposizione molti minuti in campo. Vedremo se sarà in grado di convincere Xavi per la seconda parte di stagione.