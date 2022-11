Calciomercato Milan – Richiesta shock per l’erede di Leao: le ultime

La Serie A è in pausa per via dei Mondiali in Qatar ed al Milan si pensa già al calciomercato. Tanto alla sessione invernale di trattative quanto a quella estiva. I dirigenti rossoneri, Paolo Maldini e Frederic Massara, infatti, non amano farsi cogliere impreparati e studiano in continuazione strategie per strutturare una rosa forte e competitiva per tutte le competizioni alle quali il Diavolo prende parte.