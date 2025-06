Ex Milan, Joao Felix nella bufera: “Crudeltà verso gli animali” | Video

Joao Felix, ex calciatore del Milan, nelle ultime ore è finito nell'occhio del ciclone per un video postato sui propri social e in cui è stato accusato di crudeltà verso gli animali. Ma facciamo un passo indietro. Il portoghese, in questa ultima stagione, si è trasferito in prestito al club rossonero dopo un avvio di annata non brillantissimo con il Chelsea, dove era di fatto un esubero. Utilizzato spesso, ha faticato soprattutto nella fase centrale della sua parentesi al Diavolo. Pur avendo un avvio sprint con il gol alla Roma e un finale buono. Poi, però, è tornato alla base.