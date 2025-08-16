Ex Milan, Giroud posa con la maglia di Shevchenko

Ancora una volta, nonostante abbia ormai lasciato il Milan da più di un anno, Giroud manifesta il suo affetto per i colori rossoneri.
Un post su Instagram ha scatenato l'affetto di moltissimi tifosi del Milan. Si tratta di una foto che ritrae Olivier Giroud - ex bomber rossonero, ora in forza al Lille - con in mano la maglia di un altro mito rossonero. La maglia che Giroud tiene tra le mani è quella da trasferta di Andriy Shevchenko (numero 7) della stagione 2003/04.
Nella didascalia del post si legge: "Consegna speciale per il fratello Oliver Giroud con questa maglia da trasferta dell'anno 2003-2004 indossata dalla leggenda del club e dal Pallone d'Oro Andriy Shevchenko [...]".
Ancora una volta, nonostante abbia ormai lasciato il Milan da più di un anno, Giroud manifesta il suo affetto per i colori rossoneri.
