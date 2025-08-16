Ex Milan, Giroud posa con la maglia di Shevchenko

Pianeta Milan
Grandi ricordi per i tifosi rossoneri. Giroud, il bomber francese ex Milan, ha posato in una foto con la maglia di Shevchenko
Un post su Instagram ha scatenato l'affetto di moltissimi tifosi del Milan. Si tratta di una foto che ritrae Olivier Giroud - ex bomber rossonero, ora in forza al Lille - con in mano la maglia di un altro mito rossonero. La maglia che Giroud tiene tra le mani è quella da trasferta di Andriy Shevchenko (numero 7) della stagione 2003/04.

Due bomber ex Milan: Giroud con la maglia di Shevchenko

Nella didascalia del post si legge: "Consegna speciale per il fratello Oliver Giroud con questa maglia da trasferta dell'anno 2003-2004 indossata dalla leggenda del club e dal Pallone d'Oro Andriy Shevchenko [...]".

Ancora una volta, nonostante abbia ormai lasciato il Milan da più di un anno, Giroud manifesta il suo affetto per i colori rossoneri.

