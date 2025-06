Ex Milan, Conceicao ‘legato’ ai rossoneri? Il video social è già virale

Il Milan e Sérgio Conceicao non si sono lasciati bene, con il tecnico che aveva anche promesso di dire tutto al termine della stagione, sebbene il video diventato virale sui social dimostri come sia ancora 'legato' ai rossoneri. Durante una visita a Papa Leone XIV, in occasione del Giubileo, ha infatti mandato un saluto al Milan Club Val Vibrata.