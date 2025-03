Davide Calabria, ex capitano del Milan, ha postato una foto con i due ex compagni di squadra, Theo Hernandez e Gianluigi Donnarumma

Davide Calabria, ex capitano del Milan, ha pubblicato un post sul proprio profilo 'Instagram', in compagnia di Theo Hernandez e Gianluigi Donnarumma. Il terzino italiano, nel corso dell'ultima sessione di calciomercato invernale, ha lasciato il club rossonero dopo tanti anni a causa del mancato accordo per il rinnovo del contratto. Ora la sua nuova casa è il Bologna, dove già si sta ritagliando dello spazio. La sua trafila, per larghi tratti, è simile a quella dell'attuale portiere del PSG, che è cresciuto nel Settore Giovanile del Diavolo e poi, non trovando l'intesa per prolungare, ha accettato la proposta del club transalpino.