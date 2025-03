Davide Calabria, terzino del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida contro il Cagliari, soffermandosi in particolare sulla vittoria contro il Milan. Presentatosi ai microfoni di 'DAZN' insieme a Riccardo Orsolini,'Panini Player of the Match', infatti, l'ex rossonero ha rivelato di essere felicissimo in questa nuova squadra, anche per il gruppo fantastico che ha trovato. Non solo, perché poi ha ammesso come il successo contro la sua ex squadra abbia dato ai rossoblù una certa energia. Ecco, dunque, le sue parole.