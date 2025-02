Davide Calabria ha salutato il suo Milan. Quello che ormai è l'ex capitano rossonero, ha salutato Milanello per l'ultima volta passando al Bologna. Il giocatore ha lasciato il Diavolo dopo una vita passata in rossonero. Durante Bologna-Milan, il terzino ha affrontato per la prima volta il suo passato, giocando pochi minuti nel secondo tempo a risultati già acquisito per i rossoblù. Ecco il post di Calabria su Instagram.