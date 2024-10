Ex Milan, Balotelli verso il Genoa. Ravezzani: “Sarà un’altra delusione”

Mario Balotelli, ex attaccante del Milan, è pronto a tornare in Serie A, al Genoa. Fabio Ravezzani, noto giornalista, ha detto la sua

Mario Balotelli, ex attaccante del Milan, è pronto a tornare in Serie A. Domani farà le visite mediche con il Genoa. Come riporta Gianluca Di Marzio, la punta italiano ma già lunedì l'attaccante italiano firmerà poi un contratto fino al 30 giugno 2025 con uno stipendio sui 300 mila euro annui. Inoltre, nel contratto sarà presente anche la possibilità di svincolo legata a determinati casi e condizioni.