Ex Milan, André Silva si perde nei ricordi: la tripletta in rossonero

Sono stati molti i giocatori che sono passati al Milan. In questi anni, prima del ritorno di Ibrahimovic e l'arrivo di Olivier Giroud, i rossoneri sono andati alla strenua ricerca del numero nove per il post Inzaghi. Parliamo dei vari Torres, Kalinic, passando per Destro e Cutrone. Prima dell'arrivo di Rebic, il Milan investì tanti soldi su André Silva, allora punta di spicco e giovane prospetto del Porto. Il portoghese ha ricordato su X la sua tripletta con la maglia del Milan contro Austria Vienna in Europa League. Ecco il video.