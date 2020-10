Europa League – Milan-Sparta Praga 3-0, Dalot: “Un piacere San Siro”

Europa League, Milan-Sparta Praga 3-0: il post social di Dalot

MILAN-SPARTA PRAGA ULTIME NEWS – Diogo Dalot, classe 1999, ha realizzato un gol e fornito un assist in Milan-Sparta Praga 3-0 di Europa League di ieri sera.

Il terzino portoghese, giunto in prestito secco dal Manchester United, ha poi ‘commentato’ il suo match. Lo ha fatto con un post sul suo account ufficiale del popolare social network ‘Twitter‘.

“Un piacere San Siro“, ha scritto Dalot come didascalia a due foto in cui esulta per le sue prodezze. Una con l’amico e connazionale Rafael Leão. LE PAGELLE POST-PARTITA DEI CALCIATORI ROSSONERI >>>