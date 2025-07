Prosegue il calciomercato del Milan. Igli Tare, che non ha seguito la squadra in tournée, è costantemente al lavoro per finalizzare quanto prima operazioni in entrata e in uscita. Queste ultime daranno alla dirigenza rossonera maggior agio proprio per muoversi nella direzione di nuovi acquisti da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri.