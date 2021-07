Donnarumma saluta il Milan, i tifosi esplodono sui social | LIVEBLOG

Gianluigi Donnarumma ha ufficialmente salutato il Milan attraverso il social Instagram. Come l'hanno presa i tifosi? Ecco le reazioni

Dopo il mancato rinnovo con il Milan si aspettavano con ansia le prime parole Gianluigi Donnarumma per spiegare la decisione di lasciare il Milan. Dichiarazioni che sono arrivate attraverso il proprio profilo Instagram, nel quale ha parlato di 'scelta difficile, ma necessaria per crescere'. La sua prossima destinazione, il Psg, non è stata menzionata soltanto perché ancora non c'è l'ufficialità del suo passaggio in Francia. Ormai però non ci sono dubbi. Ma come l'avranno presa i tifosi del Milan? Ecco le migliori reazioni viste sui social. Le Top News di oggi sul calciomercato del Milan: avanti tutta per Ballo-Touré, fatta per Vlasic?