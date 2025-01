Emerson Royal, difensore del Milan, ha fatto una promessa in caso di successo in finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter

È un Emerson Royal molto carico quello che si appresta ad affrontare la finale di Supercoppa Italiana 2024-2025 tra Inter e Milan . Il brasiliano, che contro la Juventus non ha brillato ma non ha nemmeno particolarmente deluso, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida contro i bianconeri, facendo una promessa. Qualche tempo fa, infatti, ancor prima di approdare in rossonero, l'ex Tottenham aveva spiegato l'origine del suo soprannome, che si rifa ad un episodio avvenuto con la zia quando ancora era molto piccolo: "Da piccolo piangevo quasi sempre e quando spalancavo la bocca mia zia diceva somigliassi alla mascotte della pubblicità di una famosa gelatina, Royal".

Derby Inter-Milan, Emerson Royal carichissimo: la sua promessa è diventata già virale

All'anagrafe, infatti, è stato registrato come Emerson Aparecido Leite de Souza, ma tutti lo chiamano da sempre Emerson Royal. A questo proposito è diventata virale l'intervista concessa ai microfoni di 'calciomercato.com' e 'goal.com' direttamente da Riyadh. Rifacendosi all'origine del suo soprannome, infatti, il brasiliano ha dichiarato che offrirà un dolcetto a tutti in caso di successo in finale contro l'Inter. Ecco, dunque, di seguito, le sue parole: "Se batto l'Inter in finale... dolcetto assicurato".