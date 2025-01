Calciomercato Milan – Emerson Royal sotto tono? Offerto l’ex Barcellona

Emerson Royal sotto tono in questa prima parte di stagione? Al Milan è stato offerto un ex Barcellona per sostituirlo. I dettagli

Fabio Barera Redattore 4 gennaio - 18:01

Emerson Royal, terzino destro del Milan, in questa prima parte di stagione non ha reso come forse ci si aspettava e potrebbe essere sostituito in questa sessione di calciomercato invernale, magari con un altro ex Barcellona. Il brasiliano, infatti, ha faticato parecchio nei primi mesi. Non inganni il fatto che sia stato spesso schierato, dal momento in cui il mancato impiego di Davide Calabria affonda le sue radici nei problemi fisici del capitano e anche nella situazione contrattuale non proprio rosea. Per questo motivo l'ex Tottenham ha avuto tanto spazio, sebbene le sue prestazioni siano state tutt'altro che indimenticabili, al di là di alcune eccezioni.