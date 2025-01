Calciomercato Milan – Si cerca il sostituto di Emerson Royal? Una voce…

Calciomercato Milan, i rossoneri stanno avendo molti problemi in difesa in questa stagione. Nonostante l'arrivo di Pavlovic, la coppia titolare scelta da Fonseca è stata Gabbia-Thiaw. Conceicao, invece, ha puntato su Tomori nella sua prima partita ufficiale con i rossoneri. E' arrivato Emerson Royal a destra e Kalulu è andato in prestito alla Juventus. Sia il brasiliano che Davide Calabria stanno facendo fatica. Per questo la dirigenza potrebbe puntare su un altro giocatore. Ecco l'indiscrezione.