Milan, Okafor in una foto con Leao sui social: “Milano è rossonera”

Il derby di Milano torna a tingersi di rossonero. Dopo sei successi consecutivi dell'Inter, è un gol nel finale di Matteo Gabbia a restituire al Milan la vittoria nella stracittadina. Una vittoria che giunge in un momento particolarmente critico per il Diavolo, con Paulo Fonseca in bilico e vicino all'esonero. Nonostante il colpo di testa di Gabbia sia stato decisivo per il risultato, il Milan ha meritato ampiamente i tre punti, mostrando solidità e determinazione per tutti i 90 minuti.