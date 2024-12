Milan , Charles De Ketelaere sta giocando un'altra grande stagione con la maglia dell'Atalanta. Il belga è stato l'ultimo colpo di calciomercato di Paolo Maldini al Milan. L'attaccante non ha mai inciso con Stefano Pioli, ma è stato mandato via dopo una sola stagione. Fabio Ravezzani , direttore di 'TeleLombardia', ha svelato sul social X quello che avrebbe voluto fare Maldini proprio con De Ketelaere. Ecco il post social.

"Cdk nel Milan ha clamorosamente fallito, però Maldini aveva visto giusto. Due anni fa di questi tempi avevo suggerito di mandarlo in prestito in una medio piccola per dargli il tempo di ricostruirsi e giocare senza il terrore di sbagliare. Questo è stato il vero errore del Milan".